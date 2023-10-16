Телохранитель Салаха рассказал, как кто-то выложил в Сеть адрес футболиста

Телохранитель нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Карим Абду рассказал о работе с футболистом.

«Все подарки должны быть проверены. Мы не принимаем подарки, но иногда, если я принимаю их от людей, их приходится сканировать. Неизвестно, что находится внутри подарка — это может заразить его или убить. Самое безумное время было после победы в Лиге чемпионов. Был Ид, молитва — здесь это сродни Рождеству, тысячи людей вышли на улицу... Салах должен был помолиться вместе со всеми. Он только что выиграл Лигу чемпионов, поэтому все хотели с ним сфотографироваться. Все египетские СМИ, телевидение, газеты выстроились в очередь перед его домом, как после финала чемпионата мира. Я находился в отеле вместе со сборной Египта. Он должен был приехать туда после двух выходных. Будучи дома, он даже не мог открыть дверь. Его пытались поймать возле задней двери, но им это не удалось. Он словно призрак. Его нельзя увидеть. Однажды он пошел помолиться в мечеть. Никто не знал, где он живет, и кто-то проследил за ним, а потом написал в группе WhatsApp: «Мо Салах живет по этому адресу». Люди пишут записки и отдают ему, думая, что он сможет решить все их проблемы», — приводит слова Абду Daily Mail.

31-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Всего за английский клуб он провел 315 матчей, забил 192 мяча и отдал 83 результативные передачи.