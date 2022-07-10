«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Паредесу

«Манчестер Юнайтед» входит в число претендентов на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Get French Football News.

Однако парижане требуют 35 миллионов за аргентинского хавбека. Такая цена категорически не устраивает английский клуб.

Действующее соглашение 27-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года, но в клубе рассчитывают расстаться с игроком уже этим летом.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.