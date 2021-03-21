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Сульшер высказался о будущем Кавани в «Манчестер Юнайтед»

07:56
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер 21 марта рассказал о будущем в клубе нападающего Эдинсона Кавани.

«Мы ведем диалог с Кавани. Эдинсон — топ-форвард и очень приятный человек. Думаю, он знает, что ему нужно делать именно сейчас. Надеюсь, в ближайшее время история завершится», — цитирует Сульшера Goal.com.

Кавани перешел в «МЮ» прошедшей осенью. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей и забил 7 мячей во всех турнирах

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