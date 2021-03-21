Сульшер высказался о будущем Кавани в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер 21 марта рассказал о будущем в клубе нападающего Эдинсона Кавани.
«Мы ведем диалог с Кавани. Эдинсон — топ-форвард и очень приятный человек. Думаю, он знает, что ему нужно делать именно сейчас. Надеюсь, в ближайшее время история завершится», — цитирует Сульшера Goal.com.
Кавани перешел в «МЮ» прошедшей осенью. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей и забил 7 мячей во всех турнирах
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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