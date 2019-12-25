«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новый контракт Лингарду

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить новый контракт нападающему Джесси Лингарду, утверждает ESPN. Действующий договор 27-летнего англичанина истекает уже в конце следующего сезона.

Лингард является воспитанником академии «МЮ». За основную команду полузащитник дебютировал в сезоне-2015/16. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол при 1 результативной передаче.