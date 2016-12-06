"Манчестер Юнайтед" отдаст 100 миллионов евро за переход Белотти?

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может сменить клубную прописку, утверждает Daily Express. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы вели переговоры с 22-летним итальянцем, но он сделал выбор в пользу туринцев.

В новом соглашении игрока, рассчитанном до 2021 года, прописана опция об обязательной сумме отступных, которая составляет 100 миллионов евро. Руководство "МЮ" готово пойти на такую сделку, если Белотти продолжит демонстрировать игру на высоком уровне. В текущем сезоне нападающий провел за "быков" 15 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и совершив 3 результативные передачи.