«Тоттенхэм» согласовал контракт с вратарем «Саутгемптона» Форстером на 2 года

«Тоттенхэм» подпишет вратаря «Саутгемптона» Фрейзера Форстера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» согласовали контракт с 34-летним англичанином до конца июня 2024 года. Футболист перейдет в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, официальное заявление будет сделано в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 Форстер пропустил 44 гола в 24 матчах за «Саутгемптон», отыграв 4 встречи на ноль.

Контракт голкипера с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.