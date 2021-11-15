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Ван де Бек находится в сфере интересов «Вулверхэмптона»

17:14
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«Вулверхэмтон» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку, сообщает Birmingham Live.

24-летний нидерландец намерен покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, так как недоволен количеством игрового времени.

Напомним, что в последних двух матчах полузащитник выходил на замену лишь в концовках, а до этого семь встреч подряд провел на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Ван де Бек провел пять игр и не отметился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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