«Манчестер Юнайтед» может выкупить Забитцера у «Баварии» за 18 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» сможет выкупить полузащитника Марселя Забитцера у «Баварии» грядущим летом за 18 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Bild.

Сам Забитцер уже заявил, что готов к переходу в английский клуб на постоянной основе.

Напомним, «Юнайтед» взял 28-летнего австрийца в аренду на остаток сезона в заключительный день зимнего трансферного окна.

Забитцер принял участие в трех матчах за «красных дьяволов» и пока не отметился результативными действиями.