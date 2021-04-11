«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего воспитанника из «Вест Бромвича»
«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном, сообщает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 28-летнего англичанина на случай ухода из команды Давида де Хеа или Дина Хендерсона.
В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей и пропустил 57 мячей, 5 раз сыграв на ноль. Голкипер является воспитанником «МЮ», он перешел из этой команды в «Вест Бромвич» летом 2018 года за 7,35 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14610023/man-utd-sam-johnstone-transfer-de-gea-henderson/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1618088532
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