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«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего воспитанника из «Вест Бромвича»

10:47
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«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 28-летнего англичанина на случай ухода из команды Давида де Хеа или Дина Хендерсона.

В сезоне-2020/21 Джонстон провел 29 матчей и пропустил 57 мячей, 5 раз сыграв на ноль. Голкипер является воспитанником «МЮ», он перешел из этой команды в «Вест Бромвич» летом 2018 года за 7,35 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14610023/man-utd-sam-johnstone-transfer-de-gea-henderson/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1618088532

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