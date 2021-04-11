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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ

17:30
Уле Гуннар Сульшер. Фото AFP
Уле Гуннар Сульшер. Фото AFP
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11 апреля в Лондоне «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.

«МЮ» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» — седьмая строчка и 49 баллов.

Следить за трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте «Окко Спорт».

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

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