11 апреля в Лондоне «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.

«МЮ» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» — седьмая строчка и 49 баллов.

Следить за трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте «Окко Спорт».

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»