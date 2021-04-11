«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ
11 апреля в Лондоне «Тоттенхэм» на своем поле проведет матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 18.30 по московскому времени.
«МЮ» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» — седьмая строчка и 49 баллов.
Следить за трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте «Окко Спорт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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