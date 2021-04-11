«Ливерпуль» интересуется Педри
«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Педри, сообщает Mirror.
По информации источника, английский клуб может подписать 18-летнего испанца за сумму около 70 миллионов фунтов. Сообщается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Педри провел 44 матча за «Барселону», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/barcelona-move-stave-liverpool-transfer-23889677
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю