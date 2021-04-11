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«Ливерпуль» интересуется Педри

09:18
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«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Педри, сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб может подписать 18-летнего испанца за сумму около 70 миллионов фунтов. Сообщается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Педри провел 44 матча за «Барселону», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 63 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/barcelona-move-stave-liverpool-transfer-23889677

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