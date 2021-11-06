В субботу, 6 ноября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет Okko Спорт. Эфир начнется в 15.30.

«МЮ» с 17 очками занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом туре команда Уле Гуннара Сульшера разгромила «Тоттенхэм» (3:0).

«Манчестер Сити» с 20 баллами располагается на третьей строчке чемпионата Англии. В 10-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уступила «Кристал Пэлас» (0:2).