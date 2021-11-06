Сульшер: «Уверен, что у Гвардиолы есть идеи, как обыграть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Уверен, что у Гвардиолы есть идеи, как обыграть «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Хосеп придумает новый подход к предстоящей встрече. А мы разработали свой план на игру, и надеемся, что он сработает. Но в таких матчах иногда приходится рассчитывать на удачу. Бывали встречи, когда у нас было 40% владения мячом, но мы у нас были хорошие моменты и мы забивали мячи. А несколько лет назад игра, в котором мы больше владели мячом, закончился нулевой ничьей».

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте. «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции.