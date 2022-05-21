«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Айнтрахта» Ндика

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Айнтрахта» Эвану Ндика, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, также 22-летним французом интересуется «Монако».

Отмечается, что защитник может остаться в «Айнтрахте», несмотря на интерес топ-клубов, чтобы сыграть в Лиге чемпионов.

Напомним, что клуб из Франкфурта в нынешнем сезоне выиграл Лигу Европу, обыграв в финале «Рейнджерс».

Ндика в сезоне-2021/22 забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах за франкфуртцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.