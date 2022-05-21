Кристиан Эриксен поделился мнением поп оводу своего будущего

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал, что думает о своем будущем. Он отметил, что точного решения по поводу клуба, в котором он продолжит карьеру, пока нет.

«Не знаю, что меня ждет дальше. Буду принимать решение, исходя из спортивных и семейных интересов. Но, вариант остаться в «Брентфорде», я рассматриваю. Но я еще не решил на 100 процентов, что буду делать. У меня есть идея, но что произойдет, я не знаю. Но «Брентфорд» определенно является одним из вариантов», — цитирует Эриксена BBC.

Ранее сообщалось, что в 30-летнем датчанине заинтересован «Тоттенхэм» и «Лестер». Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.