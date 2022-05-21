Гвардиола: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ) сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Выиграть АПЛ выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов, — приводит слова Гвардиолы BBC Sport. — Много туров, много игр, борьба с повреждениями, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность. Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели быть в финале. Но есть разница, победить после 38 туров или 6-7 игр. Это приятно. Мы близки».

После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся завтра, 22 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы вылетели на стадии 1/2 финала, уступив «Реалу». В финале турнира 28 мая мадридский клуб встретится с мерсисадцами. Начало — 22.00 мск.