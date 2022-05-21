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Сегодня, 09:39

Гвардиола: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

Гвардиола считает, что выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ) сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Выиграть АПЛ выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов, — приводит слова Гвардиолы BBC Sport. — Много туров, много игр, борьба с повреждениями, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность. Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели быть в финале. Но есть разница, победить после 38 туров или 6-7 игр. Это приятно. Мы близки».

После 37 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл. В последнем, 38 туре, «горожане» примут «Астон Виллу», а «красные» — «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся завтра, 22 мая, и начнутся в 18.00 по московскому времени.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы вылетели на стадии 1/2 финала, уступив «Реалу». В финале турнира 28 мая мадридский клуб встретится с мерсисадцами. Начало — 22.00 мск.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/61519028

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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