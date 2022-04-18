«Манчестер Юнайтед» и тен Хаг завершили переговоры по контракту

«Манчестер Юнайтед» завершил переговоры по контракту с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом о контракте.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Митчел ван дер Гаг — приоритетный кандидат в тренерский штаб специалиста. В «Аяксе» он занимал должность помощника главного тренера команды.

По данным источника, клубы сейчас находятся в процессе переговоров по поводу выплаты в 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с 52-летним специалистом о четырехлетнем соглашении.