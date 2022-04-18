«Вест Хэм» намерен летом продлить контракт с Огбонной

Летом 2022 года «Вест Хэм» продлит контракт с защитником Анджело Огбонной на один год.

Как сообщает The Athletic, главный тренер команды Дэвид Мойес хочет, чтобы 33-летний футболист остался в клубе.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что защитник в ноябре получил травму колена и сейчас восстанавливается. Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Вест Хэм» 11 матчей в АПЛ и забил один гол.