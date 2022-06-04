«МЮ» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере полузащитника Френки де Йонга, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в результате последних переговоров клубы почти договорились о переходе 25-летнего нидерландца за 80 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер полузащитника является приоритетом для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Тренер убеждает игрока перейти в клуб из Манчестера.

При этом изначально де Йонг хотел остаться в «Барселоне», но начал менять мнение после осознания, что каталонский готов его отпустить. Таким образом, трансфер зависит от его решения.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан 30 июня 2026 года.