«Брентфорд» готов нарушить свою структуру зарплат ради Эриксена

«Брентфорд» готов нарушить свою структуру зарплат ради сохранения полузащитника Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.

«Пчелы» не теряют надежд продлить истекающий в конце июня контракт Эриксена и готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, причем с большим отрывом.

Пока хавбек не определился, в каком клубе продолжит карьеру. У него на руках также есть предложения от «Тоттенхэма» и «Лестера».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 10 матчах за команду.