«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» договорились о трансфере Хойлунда за 70 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о трансфере нападающего Расмуса Хойлунда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов, клубы подготовят документы в ближайшие сутки. 20-летний игрок уже давно договорился с «МЮ» о пятилетнем контракте.

Ранее сообщалось, что в английском клубе датчанин будет получать 5 миллионов евро в год.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.