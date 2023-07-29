«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» договорились о трансфере Хойлунда за 70 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о трансфере нападающего Расмуса Хойлунда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма сделки составит около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов, клубы подготовят документы в ближайшие сутки. 20-летний игрок уже давно договорился с «МЮ» о пятилетнем контракте.
Ранее сообщалось, что в английском клубе датчанин будет получать 5 миллионов евро в год.
Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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3
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|0
|0
|0-0
|0
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4
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|0
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|0
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|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
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|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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