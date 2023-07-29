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Сегодня, 21:29

«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» договорились о трансфере Хойлунда за 70 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Расмус Хойлунд.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о трансфере нападающего Расмуса Хойлунда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит около 70 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов, клубы подготовят документы в ближайшие сутки. 20-летний игрок уже давно договорился с «МЮ» о пятилетнем контракте.

Ранее сообщалось, что в английском клубе датчанин будет получать 5 миллионов евро в год.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Источник: Фабрицио Романо
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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