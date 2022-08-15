«Манчестер Юнайтед» хочет продать защитника Байи

«Манчестер Юнайтед» хочет продать защитника Эрика Байи в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Английский клуб рассчитывает на полноценный трансфер, но также готов рассмотреть вариант с арендой.

На 28-летнего ивуарийца претендуют «Вест Хэм», «Марсель» и «Монако»,

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах «МЮ» и получил 1 желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.