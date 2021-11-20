«Манчестер Юнайтед» готов сделать улучшенное предложение Зидану
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов сделать улучшенное предложение 49-летнему специалисту, сообщает The Times.
Боссы «Манчестер Юнайтед» недовольны результатами команды под руководством Уле Гуннара Сульшера и намерены отправить его в отставку.
Cемья Глейзеров, владеющая клубом, проинструктировала менеджеров активизировать работу по привлечению француза.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 12 турах 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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