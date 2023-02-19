«Манчестер Юнайтед» готов подписать новый контракт с Де Хеа только при сокращении зарплаты игрока

«Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум перед голкипером Давидом Де Хеа по поводу переговоры по новому контракту, сообщает Daily Mail.

Действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, сейчас 32-летний испанец зарабатывает 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

«Юнайтед» готов заключить с Де Хеа новый контракт, но только если голкипер согласится на понижение своей зарплаты до 250 тысяч.

В нынешнем сезоне испанский вратарь провел в АПЛ 23 матча и пропустил 28 голов.