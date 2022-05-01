«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Дибала

Четыре клуба АПЛ претендуют на аргентинского нападающего Дибала

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает ESPN.

28-летний аргентинец уже объявил о том, что летом покидает итальянский клуб на правах свободного агента.

«Сороки» готовы сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне Дибала провел 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.