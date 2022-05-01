Полузащитник «Лестера» Тилеманс хотел бы перейти в «Реал»

Тилеманс хотел бы перейти из «Лестера» в «Реал»

Полузащитник Юри Тилеманс летом хотел бы покинуть клуб. Приоритетный вариант продолжения дл него — испанский «Реал», сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Тилеманса рассчитан до 2023 года, однако он отказывается подписывать новое соглашение. «Лисы» могут быть вынуждены продать 24-летнего игрока летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.

Тилеманс стал игроком «Лестера» в январе 2019 года, перейдя из «Монако» на правах полугодичной аренды. Тем летом английский клуб выкупил бельгийского футболиста за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 39 матчах «Лестера» во всех турнирах.