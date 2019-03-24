"Манчестер Сити" ждет извинений от президента "Баварии" за слова о трансферах

"Манчестер Сити" собирается потребовать извинений у президента мюнхенской "Баварии" Ули Хенесса.

Хенесс с насмешкой высказался о том, как владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур предоставляет главному тренеру Хосепу Гвардьоле деньги на дорогих футболистов.

– Пеп рассказал мне, как "Манчестер Сити" покупает игроков. Когда ему нужен новичок за 100 миллионов, он летит к шейху, они обедают, Пеп показывает ему пару видео, и шейх переводит деньги. А на следующий день шейх немного повышает цену на нефть и возмещает потраченные деньги, – приводит слова немца Mirror.

В английском клубе эти высказывания Хенесса восприняли негативно, учитывая, что немец сидел в тюрьме за уклонение от уплаты налогов.

– Это было высказывание самодовольного, высокомерного эгоиста. Мы также обеспокоены, что в этих словах может присутствовать расистский подтекст, – сказал источник в руководстве "Манчестер Сити".

Если Ули Хенесс не принесет публичных извинений, не исключено, что английский клуб обратится в суд.