«Манчестер Сити» заинтересован в переходе 20-летнего хавбека «Сельты»

«Манчестер Сити» планирует укрепить зону полузащиты по окончании этого сезона. Как сообщает Daily Mail, «горожане» следят за хавбеком «Сельты» Габри Вейгой.

20-летний испанец проводит первый полноценный сезон в карьере. В 28 матчах этого сезона Вейга забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Его контракт с «Сельтой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.