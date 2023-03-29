«Манчестер Сити» заинтересован в переходе 20-летнего хавбека «Сельты»
«Манчестер Сити» планирует укрепить зону полузащиты по окончании этого сезона. Как сообщает Daily Mail, «горожане» следят за хавбеком «Сельты» Габри Вейгой.
20-летний испанец проводит первый полноценный сезон в карьере. В 28 матчах этого сезона Вейга забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Его контракт с «Сельтой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4
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