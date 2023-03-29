«Манчестер Юнайтед» до конца сезона предложит за Кейна 80 миллионов фунтов
«Манчестер Юнайтед» собирается договориться с «Тоттенхэмом» о переходе нападающего до конца этого сезона, сообщает Daily Star.
По данным источника, руководство манкунианцев предложит за форварда 80 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт 29-летнего англичанина с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.
В этом сезоне Кейн провел за «шпор» 39 матчей, забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4
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