«Манчестер Юнайтед» до конца сезона предложит за Кейна 80 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» собирается договориться с «Тоттенхэмом» о переходе нападающего до конца этого сезона, сообщает Daily Star.

По данным источника, руководство манкунианцев предложит за форварда 80 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт 29-летнего англичанина с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне Кейн провел за «шпор» 39 матчей, забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.