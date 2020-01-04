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«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии. Зинченко забил первый гол в сезоне

22:20
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«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Порт Вейл» в матче 1/32 Кубка Англии. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку «Сити» и открыл счет в данном матче. Для него этого гол стал первым в сезоне.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/32/

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