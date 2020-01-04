«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии. Зинченко забил первый гол в сезоне

«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Порт Вейл» в матче 1/32 Кубка Англии. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку «Сити» и открыл счет в данном матче. Для него этого гол стал первым в сезоне.