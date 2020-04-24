«Манчестер Сити» предложит «Наполи» 80 миллионов евро за Фабиана Руиса

«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису, сообщает Goal.com со ссылкой на TeamTalk.

По информации источника, английский клуб намерен предложить за 24-летнего испанца 80 миллионов евро. Сообщается, что данная сумма может устроить президента неаполитанского клуба, Аурелио Де Лаурентиса.

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 48 миллионов евро.