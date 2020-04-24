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«Манчестер Сити» предложит «Наполи» 80 миллионов евро за Фабиана Руиса

18:53

«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису, сообщает Goal.com со ссылкой на TeamTalk.

По информации источника, английский клуб намерен предложить за 24-летнего испанца 80 миллионов евро. Сообщается, что данная сумма может устроить президента неаполитанского клуба, Аурелио Де Лаурентиса.

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 48 миллионов евро.

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