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«Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна

17:46
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«Манчестер Сити» все еще пытается приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство «горожан» предложило лондонскому клубу 150 миллионов евро. Однако «Тоттенхэм» не хочет отпускать 28-летнего англичанина и хочет сохранить футболиста в команде.

Официальных предложений «Сити» пока не делал. «Тоттенхэм» пока не собирается менять свою позицию.

2 августа появилась информация, что Кейн сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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