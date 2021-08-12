«Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна

«Манчестер Сити» все еще пытается приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

EXCL. Manchester City are not giving up on Harry Kane deal. Man City board preparing a new bid for € 150m — if Spurs stance will change ??? #MCFC



Tottenham have not received any new proposal for Kane yet, and want to keep him — Man City strategy is to be ready... and wait #THFC pic.twitter.com/XoUwTU3QmL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

По данным источника, руководство «горожан» предложило лондонскому клубу 150 миллионов евро. Однако «Тоттенхэм» не хочет отпускать 28-летнего англичанина и хочет сохранить футболиста в команде.

Официальных предложений «Сити» пока не делал. «Тоттенхэм» пока не собирается менять свою позицию.

2 августа появилась информация, что Кейн сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.