Лукаку может не сыграть в матче «Челси» с «Кристал Пэлас»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку вряд ли сыграет в матче 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

По данным The Athletic, футболист в скором времени должен перейти в «Интер», однако у миланского клуба возникли проблемы с организацией перехода. И, скорее всего, трансфер до 14 августа не удастся оформить.

Сообщалось, что « » заплатит за Лукаку около 115 млн евро. Футболист подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 12-13 млн евро в год.