Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер поделился мнением о комплектации состава «МЮ»

16:56
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о составе команды перед стартом сезона-2021/22 АПЛ.

«Доволен нашим составом, ни о ком другом не думаю. Главное то, как мы пройдем этот путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли. В «МЮ» мы именно для этого, я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Чемпионат Англии сезона-2021/22 стартует 13 августа.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12378761/ole-gunnar-solskjaer-nothing-beyond-manchester-united-this-season

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина
Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту
Емельяненко будет драться с Тарасовым. Что известно о бое
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд