Сульшер поделился мнением о комплектации состава «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о составе команды перед стартом сезона-2021/22 АПЛ.

«Доволен нашим составом, ни о ком другом не думаю. Главное то, как мы пройдем этот путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли. В «МЮ» мы именно для этого, я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Чемпионат Англии сезона-2021/22 стартует 13 августа.