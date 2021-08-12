Сульшер поделился мнением о комплектации состава «МЮ»
16:56
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о составе команды перед стартом сезона-2021/22 АПЛ.
«Доволен нашим составом, ни о ком другом не думаю. Главное то, как мы пройдем этот путь, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.
Я увидел прогресс в тренерском штабе, у игроков и в том, как мы ведем дела. Но мы пока ничего не выиграли. В «МЮ» мы именно для этого, я привык к победам. Когда я играл здесь, мы однажды финишировали третьими, а в остальные годы были либо первыми, либо вторыми», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Чемпионат Англии сезона-2021/22 стартует 13 августа.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12378761/ole-gunnar-solskjaer-nothing-beyond-manchester-united-this-season
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