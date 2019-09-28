«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Габриэл Жезус, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг. У хозяев голом отметился Шеймус Коулман.

«Ман Сити» набрал 16 очков и занимает второе место. У лидирующего «Ливерпуля» 21 очко. «Эвертон» на 15-м месте — семь очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», а «Эвертон» на выезде сыграет с «Бернли».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 24 (0:1). Коулман, 33 (1:1). Махрез, 71 (1:2). Стерлинг, 84 (1:3).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, М.Кин, Динь, Уолкотт (Ивоби, 7. М.Кин, 74), Делф, Шнейдерлен (Дэйвис, 81), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Гюндоган, Эрнандес, Де Брейне (Бернарду Силва, 80), Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 66), Стерлинг (Сильва, 86).

Предупреждения: Эрнандес, 38. Отаменди, 51. Шнейдерлен, 59. Мина, 70.

Судья: Оливер (Англия).

28 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

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