Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане»
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, 29-летний марокканец выразил желание уйти из лондонского клуба. Сообщается, что «Милан» уже вступил в переговоры с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.
Сторонам будет необходимо найти компромисс по зарплате: в «Челси» Зиеш зарабатывает 5 миллионов фунтов в год. «Милан» не готов столько платить, при этом и итальянский клуб, и игрок готовы к поиску устраивающего их варианта.
Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 28 миллионов евро.
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1
|Ман. Сити
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|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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