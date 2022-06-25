Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 29-летний марокканец выразил желание уйти из лондонского клуба. Сообщается, что «Милан» уже вступил в переговоры с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

Сторонам будет необходимо найти компромисс по зарплате: в «Челси» Зиеш зарабатывает 5 миллионов фунтов в год. «Милан» не готов столько платить, при этом и итальянский клуб, и игрок готовы к поиску устраивающего их варианта.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 28 миллионов евро.