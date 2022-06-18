«ПСЖ» сделал запрос по трансферу полузащитника «Лидса»

«ПСЖ» заинтересован в подписание полузащитника «Лидса» и сборной Англии Калвина Филлипса, сообщает Daily Mirror.

Чемпионы Франции уже сделали в «Лидс» запрос о трансферной стоимости опорного хавбека.

Ранее появлялась информация, что 26-летний англичанин основной трансферной целью «Манчестер Сити». При этом «горожане» считают, что «Лидс» согласится продать полузащитника за 45-50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Филлипс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.