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Сегодня, 16:24

«ПСЖ» сделал запрос по трансферу полузащитника «Лидса»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в подписание полузащитника «Лидса» и сборной Англии Калвина Филлипса, сообщает Daily Mirror.

Чемпионы Франции уже сделали в «Лидс» запрос о трансферной стоимости опорного хавбека.

Ранее появлялась информация, что 26-летний англичанин основной трансферной целью «Манчестер Сити». При этом «горожане» считают, что «Лидс» согласится продать полузащитника за 45-50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Филлипс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Лидс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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