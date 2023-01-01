«Манчестер Сити» договорился о трансфере 19-летнего полузащитника «Велес Сарсфилд»

«Манчестер Сити» достиг устной договоренности о подписании полузащитника «Велес Сарсфилда» Максимо Перроне.

Сумма трансфера составит за 7 миллионов фунтов стерлингов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер оформят после чемпионата Южной Америки среди молодежных команд, который завершится 12 февраля.

19-летний Перроне провел за «Велес» в этом году 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт опорного хавбека с клубом истекает в декабре 2023 года.