Макаллистр рассказал о настрое на игру за «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал, чего хочет добиться в новой команде. Он также рассказал о том, какие игроки нужны главному тренеру Юргену Клоппу.
«Клопп сказал мне, что ему нужны игроки, обладающие менталитетом победителя и способные действовать между линиями. Я всегда был таким, а после чемпионата мира стал еще сильнее. Я хочу брать трофеи. Это моя цель и цель клуба. «Ливерпуль» — один из крупнейших клубов Европы и мира. Его история делает его таким», — цитирует игрока издание Mirror.
24-летний аргентинец перешел в «Ливерпуль» этим летом из «Брайтона». В минувшем сезоне провел 35 матчей за «чаек» в АПЛ, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|00:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости