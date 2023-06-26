«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо за 45 миллионов фунтов стерлингов

Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» хочет получить за полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» может расстаться с 23-летним англичанином за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.