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«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо за 45 миллионов фунтов стерлингов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» хочет получить за полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» может расстаться с 23-летним англичанином за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
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