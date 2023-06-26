«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо за 45 миллионов фунтов стерлингов
Стала известна сумма, которую «Манчестер Юнайтед» хочет получить за полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» может расстаться с 23-летним англичанином за 45 миллионов фунтов стерлингов.
Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за клуб, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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