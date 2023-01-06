Махрез назвал простым свой гол в матче против «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез считает, что его команда заслужила победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Алжирец в этой встрече забил единственный гол спустя 3 минуты после выхода на поле.

«На стадионе «Челси» никогда не бывает легко победить, но мы были сильны и заслужили три очка. Сегодня я забил гол, какие обычно никогда не забиваю. Нельзя забить более простой гол, чем этот (улыбается). Всегда нужно быть готовым, даже если не попадаешь в стартовый состав, ведь всегда хочется играть. Но я мог оставаться сосредоточенным, потому что знал, что могу помочь команде в любое время, и именно это я и сделал. Я счастлив», — приводит L'Equipe слова Махреза.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.