Магуйар обратился к болельщикам после ареста в Греции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр на своей странице в Twitter поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал последнюю неделю. Я рад, что мне разрешили высказаться и рассказать миру правду. Продолжаю двигаться дальше и с нетерпением жду начала следующего сезона», — написал Магуайр.

В августе у 27-летнего английского футболиста произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара в Греции, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка, после чего были задержаны. Защитник также обвиняется в предлоге взятки полицейским.