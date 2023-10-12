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Магуайр: «Я продолжаю упорно работать на тренировках. Я очень верю в себя»

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что доволен своими выступлениями за «красных дьяволов» и будет продолжать бороться за место в стартовом составе команды.

«Я действительно доволен своими выступлениями. Мои достижения под руководством этого тренера говорят сами за себя. Я выходил в стартовом составе не так много раз, как хотелось бы, но мой процент побед, когда я играл, до смешного высок. Сейчас я могу делать только то, что делал, когда впервые пришел в команду, демонстрируя положительные результаты. В этом сезоне я вышел в стартовом составе в двух матчах и несколько раз выходил на замену, но да, я продолжаю упорно работать на тренировках, я буду продолжать настаивать. Я очень верю в себя», — приводит Sky Sport слова игрока.

В текущем сезоне 30-летний Магуайр провел 3 матча за «МЮ» в АПЛ и отметился 1 голевой передачей. В прошлом сезоне футболист принял участие в 31 игре команды во всех турнирах. Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков за 8 туров.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12982892/harry-maguire-says-he-wont-sit-on-manchester-united-bench-and-play-only-once-a-month-forever
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
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Астон Вилла – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Педру Нету

Вулверхэмптон

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
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Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
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Ливерпуль

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