Руни: «Я хочу попытаться вернуть успех такому футбольному клубу, как «Бирмингем»

Уэйн Руни объяснил свое решение покинуть «Ди Си Юнайтед» и возглавить «Бирмингем».

«Очевидно, я поехал в Штаты за опытом и для дальнейшего развития как тренер, но когда появилась возможность присоединиться к «Бирмингему», я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого. «Бирмингем» — огромный клуб, и мне ясно, каковы амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперед. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу», — приводит Goal слова Руни.

Руни возглавлял «Ди Си Юнайтед» с июля 2022 года и покинул пост главного тренера команды 8 октября 2023 года.

«Бирмингем» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице с 18 очками в 11 матчах.