Лукаку сомневается в эффективности вставания на колено в борьбе с расизмом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку считает, что вставать на колено в знак борьбы с расизмом уже не эффективно.

«Думаю, мы можем предпринять более решительные меры. Мы становимся на колено, и нам все аплодируют, но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня. Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола», — цитирует Лукаку The Telegraph.

Ранее игрок «Челси» Маркос Алонсо сказал, что не будет больше вставать на колено перед матчами в знак поддержки борьбы с расизмом.