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Артета — о встрече с «Тоттенхэмом»: «Для нас это важнейший домашний матч в сезоне»

15:19
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над «Уимблдоном» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (3:0).

«Пришлось потрудиться. Когда ведешь 1:0, соперник все еще в игре, и можно пропустить со стандарта. Мы знали, что нужно было решить исход. В итоге нам это удалось в концовке, и кому-то могло показаться, что это было легко. Но на самом деле это всегда тяжело.

Важно ли выигрывать матчи перед встречей с «Тоттенхэмом»? Это чрезвычайно важно, потому что придает уверенность. Думаю, когда наступают трудные времена, это помогает проявлять лучшие качества. Ребята одержали три победы подряд, так что нужно отдать им должное за то, как они справились с этой ситуацией.

Конечно, они ждут с нетерпением воскресенья, поскольку для нас это важнейший домашний матч в сезоне", — приводит слова Артеты Football London.

Матч 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 26 сентября в Лондоне. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.football.london/arsenal-fc/news/mikel-arteta-partey-nketiah-patino-21650182

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Екатерина Савостина все материалы автора

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