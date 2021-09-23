Сульшер рассказал, почему Роналду не участвовал в матче с «Вест Хэмом»
12:07
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему не включил форварда Криштиану Роналду в состав команды на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (0:1).
«Роналду после своего перехода уже очень повлиял на игру команды. Он хочет играть, как можно больше, но я не думаю, что это возможно. Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между всеми футболистами», — цитирует Сульшера Sky Sports.
В этом сезоне 36-летний португалец провел 2 матча в АПЛ, забив 3 гола.
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