Сульшер рассказал, почему Роналду не участвовал в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему не включил форварда Криштиану Роналду в состав команды на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (0:1).

«Роналду после своего перехода уже очень повлиял на игру команды. Он хочет играть, как можно больше, но я не думаю, что это возможно. Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между всеми футболистами», — цитирует Сульшера Sky Sports.

В этом сезоне 36-летний португалец провел 2 матча в АПЛ, забив 3 гола.