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Лукаку принес извинения болельщикам «Челси» за скандальное интервью

23:15
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку принес извинения за свое интервью итальянской прессе, в котором он выразил недовольство ситуацией в клубе.

 
Ромелу Лукаку. Конфликт между Лукаку и «Челси» улажен. Но бельгиец стал токсичным персонажем, которого никто не любит

«Хочу сказать болельщикам, что я прошу прощения за то огорчение, которое я вызвал, — сказал Лукаку на видео, опубликованном на официальном сайте клуба. — Вы знаете о моей привязанности к клубу с юных лет. Конечно, я понимаю, что вы расстроены.

Конечно, теперь я должен приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу. Я буду упорно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

Кроме того, я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства клуба, потому что я думаю, что мои комментарии были несвоевременными. Я хотел бы двигаться вперед и сделать все, чтобы мы начали выигрывать матчи, а я играл наилучшим образом».

Ранее футболист пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2). Он не был включен в заявку по решению главного тренера Томаса Тухеля после своего скандального интервью итальянской прессе. Бельгиец заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер»Тренер после игры заявил, что разберется в ситуации и отметил, что футболист может вернуться в состав команды.

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Евгений Петров все материалы автора

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