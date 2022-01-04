Конфликт между Лукаку и «Челси» улажен. Но бельгиец стал токсичным персонажем, которого никто не любит

Мастер-класс, как настроить всех против себя.

Перед началом нынешнего сезона «Челси» выкупил у «Интера» их лучшего бомбардира Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. Спустя 10 лет скитаний по АПЛ и Италии бельгиец вернулся в клуб, где началась его зарубежная карьера. Однако в этот раз ожиданий от Лукаку было гораздо больше. Он приехал в Лондон не в статусе 17-летнего перспективного футболиста, а в качестве одного из лучших нападающих мира.

За мощным стартом (4 гола в 4 матчах) последовали спад, травма и медленный набор формы. А накануне Нового года Sky Sport Italia опубликовало скандальное интервью бельгийского форварда. Там он наговорил много чего интересного, а главные посылы таковы: игрок несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в «Интер», уход из которого считает своей ошибкой.

«То, как я ушел из «Интера», — это было неправильно. Это и то, как я общался с фанатами, беспокоит меня. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и все же сказать надо, потому что я всегда подчеркивал: «Интер» — в моем сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь. И вернусь не для того, чтобы завершить карьеру, а на пике моей формы, чтобы мы могли брать трофеи и побеждать», — сказал Лукаку.

«Можно ли сказать, что я остался бы в «Интере», если бы клуб был в лучшей экономической ситуации? Определенно да, сто процентов. Даже не нужно это обсуждать. Но сначала клуб покинул Конте, потом Хакими. Пошли слухи о проблемах «Интера», — рассуждал 28-летний бельгиец о своем переходе.

Sky: «Can we say that you would have stayed Inter if the club had the economic power to keep top players?». ??



Lukaku: «In that case I would have stayed at Inter 100% last summer! No need to discuss that. Then Conte left, then Hakimi, the club was rumored to be in trouble...». pic.twitter.com/rEw8Trvl6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2021

«Физически я в порядке. Но меня не радует ситуация в «Челси». Тухель решил играть по другой системе. Я не сдамся, я профессионал. Мне кажется, Тухель мог бы выпускать меня чаще, но это не значит, что я критикую его. Наоборот, я уважаю его выбор, мне нужно просто работать дальше и ждать своего шанса», — говорил Лукаку о своем положении в «Челси».

Romelu Lukaku to @SkySport: «Physically I am fine. But I'm NOT happy with the situation at Chelsea. Tuchel has chosen to play with another system — I won't give up, I'll be professional. I am not happy with the situation but I am professional — and I can't give up now». ? #CFC pic.twitter.com/KGNoJ10cwp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2021

Интервью было записано в декабре, но вышло через день после матча с «Брайтоном» (1:1), где Лукаку провел на поле 90 минут и забил гол. А туром ранее нападающий вышел на замену в игре с «Астон Виллой"(3:1), забил и заработал пенальти.

Разумеется, реакция главного тренера Томаса Тухеля была предсказуемой — ему поведение Лукаку очень не понравилось. Проблема была еще и в том, что интервью не было заверено «Челси».

«Давайте будем честны. Мне это не нравится, потому что вокруг нас лишняя шумиха. Я откровенно поговорю с Ромелу за закрытыми дверьми. Я удивлен тем, что он несчастлив», — сказал немец.

«Как «Челси» выжать из Лукаку максимум? Тренировки, тренировки, игры. Тренировки, игры, тренировки, сон, еда, тренировки, игры, сон, еда, вода, сон, тренировки и никаких интервью», — прокомментировал положение дел 48-летний тренер.

How Chelsea can get best out of Lukaku? Thomas Tuchel: «Training, training, playing. Training, playing, training, sleeping, eating good, training, playing, sleeping, eat good, drink a lot of water, sleep, train and don't give interviews». ? @Sam_InkersoleTM #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2021

В итоге Тухель не включил Лукаку в заявку на матч с «Ливерпулем» (2:2), где синие совершили камбэк со счета 0:2.

«Мы решили отложить решение этой ситуации, нам нужно время. Я не впервые сталкиваюсь с похожей ситуацией в своей карьере, поэтому не чувствую, что здесь есть что-то личное, что Лукаку как-то задел или обидел меня. Ничего личного. Просто перед важнейшим матчем было очень много шума, мы просто пытались сосредоточиться на подготовке», — сказал Тухель после матча с «Ливерпулем».

«Может ли Лукаку вернуться в команду? Он игрок «Челси», так что ему не нужно никуда возвращаться. Но в понедельник мы встретимся на нашей базе за закрытыми дверями, проясним эту ситуацию и примем решение», — добавил он.

Встреча действительно состоялась, и, по информации Sky Sports, стороны уладили конфликт. Лукаку выразил сожаление о произошедшем инциденте, а Тухель и руководство «Челси» не собираются расставаться со своим ценным активом — ни в январе, ни летом. При этом, по сообщению La Gazzetta dello Sport, бельгийца, что вполне логично, ждет крупный штраф — до 600 тысяч евро (зарплата за две недели).

Chelsea position still very clear also after today's meeting between Lukaku and Tuchel: Romelu won't leave the club in January, no way for loan too. Tuchel will discuss his decision tomorrow ? #CFC



Lukaku was involved in today training session — something good definitely ??? pic.twitter.com/66ZfA0fg9l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2022

Но, как говорится, осадок остался, причем у всех, а не только у болельщиков «Челси». Например, фанаты «Интера» тоже остались не в восторге от интервью бельгийца, считая его слабаком, который бросил клуб в трудный момент.

«Не важны те, кто убегает, когда начинается дождь. Важны те, кто пережидают шторм. Пока, Ромелу!» — оставили они такой баннер.

Inter ultras aren't impressed by Lukaku's apologies.



«It doesn't matter those who run away in the rain. It matters who stay in the storm. Bye Romelu.»



[@gibzayn] pic.twitter.com/LDGfHYRadj — FedeNerazzurra (@FNerazzurra1908) December 31, 2021

Английские медиа и эксперты тоже считают, что Лукаку попросту подставил «Челси» и Тухеля.

«В чем был смысл этого интервью, которое создало неспокойную атмосферу в раздевалке? Лукаку публично подорвал репутацию Тухеля. Тренер должен что-то предпринять, ведь он потеряет уважение игроков, если не сделает этого. Каким был мотив? Ему не 19 лет, этот парень уже давно здесь. Я думал, он сделает разницу для «Челси» в этом сезоне. Это не взрыв, но Лукаку сказал, что несчастлив в «Челси». Это может лишь испортить атмосферу. Во всем этом не было необходимости», — сказал экс-форвард «Челси» Крис Саттон в эфире ВВС.

А вот Гари Невилл, наоборот, не рад тому, что Лукаку в итоге пошел на попятную. Экс-защитник «МЮ», выступающий сейчас в качестве эксперта на Sky Sports, последние месяцы критиковал футболистов АПЛ за то, что они боятся говорить о проблемах в команде, давая вместо этого стерильные комментарии.

«Когда игрок выступает честно и искренне, я не могу стоять здесь и говорить, что не хочу слышать это. Знаю, что фанаты, владельцы и игроки «Челси» не хотят слышать это, но Лукаку сказал правду, если смотреть с нашей точки зрения. И сейчас я не жду от Лукаку извинений. Не думаю, что он способен извиниться, если сказал правду так же жестко, как думает. Все, что он может сделать, — признать: «Я сказал это, я так думаю. Мне следовало держать эти мысли при себе, но я обещаю, что отдам все силы на протяжении 3-4 лет моего контракта, потому что в меня вложили большую сумму».

Я не хочу видеть что-то в духе «извините, я не имел это в виду, я люблю этот клуб». Такие слова не отмоют все это. Лукаку сказал правду, мы ценим это, но сложно справиться со столь жестокой правдой. Теперь он должен сделать что-то, чтобы вернуться в планы Тухеля. Фанаты должны принять его, и я думаю, что они сделают это, если он продолжит так играть, как в последних матчах, и делать то, что делал. Побеждай, и сердца болельщиков будут завоеваны. Но это уже не история любви, а деловые отношения", — сказал Невилл.

В этих словах есть смысл, но сейчас кажется, что вся эта история и то, как она завершилась, очень надолго сделали Лукаку токсичным персонажем, который мало у кого будет вызывать симпатии в ближайшее время.