«Ливерпуль» просит перенести полуфинал Кубка лиги против «Арсенала» из-за коронавируса

«Ливерпуль» подал прошение о переносе полуфинального матча Кубка английской лиги против «Арсенала» в связи с рядом случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday's Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability. — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022

Указано, что клуб считает необходимым перенести матч из-за нескольких случаев заражения и травм. Сегодняшняя тренировка команды была отменена.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» должен состояться 6 января и начаться в 22.45 по московскому времени.