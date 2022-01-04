«Ливерпуль» просит перенести полуфинал Кубка лиги против «Арсенала» из-за коронавируса
21:57
«Ливерпуль» подал прошение о переносе полуфинального матча Кубка английской лиги против «Арсенала» в связи с рядом случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday's Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022
Указано, что клуб считает необходимым перенести матч из-за нескольких случаев заражения и травм. Сегодняшняя тренировка команды была отменена.
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» должен состояться 6 января и начаться в 22.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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